Хуситы попали ракетой по танкеру, перевозившему российскую нефть

Танкер Marlin Luanda, зафрахтованный Trafigura Group и перевозивший груз российских нефтепродуктов, был поражен ракетой при выходе из Красного моря. На данный момент это самый серьезным нападением хуситов на топливный танкер с момента обострения ситуация в регионе, сообщает Zakon.kz.

Судно Marlin Luanda проходило через Аденский залив. Жертв нет, огонь локализовали.

Данные о судоходстве свидетельствуют о том, что судно ходит под флагом Маршалловых островов, пишет The Guardian.

Американские военные также подтвердили нападение , разместив заявление, в котором говорится, что "поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена и поразили нефтяной танкер.

В Сети гуляет фотография с борта танкера, которую, предположительно, снял один из членов экипажа. Zakon.kz не смог проверить достоверность фотографии.

Фото: соцсети

Корабль подал сигнал бедствия и сообщил о повреждениях, но о пострадавших пока не сообщалось. Другие корабли коалиции отреагировали и оказывали помощь.

Танкер Marlin Luanda перевозил российскую нафту, купленную ниже ценового предела в соответствии с санкциями G7, сообщил представитель Trafigura.