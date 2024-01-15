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Йемен снова атаковал американский корабль в Красном море

Йемен снова атаковал американский корабль в Красном море Фото: pixabay
Йеменские хуситы снова выпустили ракету по американскому эсминцу в Красном море. Это первая атака хуситов на военный корабль США после того, как американские и британские войска нанесли ответные удары по Йемену, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Hill, выпущенную хуситами по американскому эсминцу противокорабельную ракету удалось сбить в воздухе. Это первый обстрел со стороны хуситов после массированных ударов по Йемену, которые США и Великобритания нанесли в пятницу 12 января. Ракету выпустили из порта Ходейда, который давно находится под контролем хуситов.

Пока не вполне ясно, будут ли США наносить ответные удары по Йемену в связи с этим обстрелом. Президент США Джо Байден ранее предупредил, что "без промедления примет дальнейшие меры" для защиты американских судов (как военных, так и торговых) в Красном море.

Хуситы – радикальная шиитская военизированная группировка, которая в 2014 году захватила власть в Йемене в результате гражданской войны. Они обстреливают важный для Ближнего Востока транспортный коридор, по которому идут грузы через Суэцкий канал. Эти атаки связаны с конфликтом между Израилем и Палестиной и продолжаются с ноября 2023 года. По утверждению хуситов, таким образом они "мстят за агрессию Израиля" и поддерживают движение ХАМАС. При этом целями обстрелов часто становятся суда, которые никак не связаны с Израилем, в том числе торговые.

В ответ на обстрелы своих кораблей со стороны хуситов США и Великобритания 12 января нанесли удары по более чем 60 целям с воздуха и с моря. Американские и британские военные выбрали в качестве целей в основном склады с оружием, радары и командные центры, расположенные в горных районах. По заявлению представителей хуситов, в результате погибли пять человек и пострадали еще шестеро. 13 января обстрелы продолжились, США и Великобритания нанесли удары по порту Ходейда.

Йеменская хуситская группировка "Ансар Аллах", в свою очередь, пообещала отомстить США и Великобритании за массированные удары по стране.

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