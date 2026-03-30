В Иране погибли более 450 женщин и детей

Больше 450 женщин и детей погибли в Иране в ходе вооруженного конфликта с Израилем. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Ирана, сообщает Zakon.kz.

Из-за боевых действий в Иране погибли 244 женщины и 230 детей. Эти цифры назвали в Минздраве Исламской Республики, передает Press TV. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинциях Тегеран и Ормозган.

По данным министерства, среди раненых на 28 марта 4163 женщины, также получили ранения около 1800 детей. В отчете Минздрава указано и то, что в числе пострадавших 1731 ребенок в возрасте до восьми лет и 61 ребенок в возрасте до двух лет.

Вместе с тем сообщается о значительном ущербе, нанесенном инфраструктуре здравоохранения Ирана. В результате нападений были повреждены 50 баз экстренной помощи, шесть из которых полностью разрушены, и 199 медпунктов. Шесть больниц были эвакуированы, а 38 машин скорой помощи получили повреждения. 24 медработника, находившихся на передовой, погибли, оказывая помощь пострадавшим.

Отмечается, что весь регион в состоянии повышенной готовности с 28 февраля, когда США и Израиль начали совместное наступление на Иран. В общей сложности погибли уже свыше 1300 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Тегеран ответил серией ударов беспилотников и ракет по Израилю, Иордании, Ираку и странам Персидского залива, где размещены американские военные объекты, нарушив работу мировых рынков и международное авиасообщение.

Ранее Трамп объяснил свой отказ называть конфликт с Ираном войной.