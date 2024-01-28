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Тайвань планирует разработать собственный ИИ для борьбы с влиянием Китая

Китай и Тайвань Фото: freepik
Чиновники и технологические компании Тайваня намерены противодействовать экспансии властей Китая в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с помощью собственных нейросетей на основе больших языковых моделей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, озабоченность властей и IT-бизнеса Тайваня связана с тем, как созданные в материковом Китае нейросети отвечают на вопросы, связанные с островом. Например, чат-бот Ernie корпорации Baidu может правильно назвать победителя состоявшихся на Тайване выборов президента, но при этом напомнит, что Китай остается единым государством, хотя ИИ об этом даже не спрашивали.

Согласно опубликованной информации, чтобы смягчить растущее технологическое влияние Китая и закрепиться в многообещающей экосистеме искусственного интеллекта, Тайвань выделил около 555,6 млн долларов до 2026 года на развитие инструментов в данной отрасли.

Кроме того, Тайвань разрабатывает Trustworthy AI Dialogue Engine (Taide) – языковую модель, которая, по словам ее создателей, предоставит предприятиям, банкам, больницам и правительственным учреждениям платформу для таких задач, как написание электронных писем или подготовку конспектов по итогам встреч.

Разработчики Taide лицензируют контент у местных СМИ и государственных учреждений. По их словам, конечный продукт позволит безопасно обрабатывать и хранить конфиденциальную банковскую, медицинскую и официальную информацию, тем более что она будет храниться на тайваньских серверах. Тайваньская модель необязательно должна соответствовать силе таких лидеров, как ChatGPT, чтобы быть эффективной, говорят ее создатели.

Ранее сообщалось, что на Тайване проходили президентские выборы, где победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл "зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе". МИД РК после итогов выборов на Тайване заявил, что Казахстан поддерживает принцип "одного Китая". Также министерство сообщило, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

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