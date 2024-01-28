Армия обороны Израиля проводит широкомасштабные учения
Фото: wikipedia
Для повышения боеготовности ЦАХАЛ начала интенсивные учения на севере Израиля, сообщает Zakon.kz.
Как сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ, в тренировочных программах приняли участие танковые, инженерно-саперные, пехотные и артиллерийские подразделения.
Отмечается, что учения подготовили военнослужащих к ведению боевых действий в густонаселенных городских районах, в зимних погодных условиях и на северной местности.
Ранее сообщалось, что на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
Ранее также сообщалось, что Израиль обвинил суд ООН в антисемитской предвзятости.
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