Армия обороны Израиля проводит широкомасштабные учения

Для повышения боеготовности ЦАХАЛ начала интенсивные учения на севере Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ, в тренировочных программах приняли участие танковые, инженерно-саперные, пехотные и артиллерийские подразделения.

Отмечается, что учения подготовили военнослужащих к ведению боевых действий в густонаселенных городских районах, в зимних погодных условиях и на северной местности.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ранее также сообщалось, что Израиль обвинил суд ООН в антисемитской предвзятости.