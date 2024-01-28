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О распространении нового подвида омикрона предупреждают российские врачи

О распространении нового подвида омикрона предупреждают российские врачи Фото: freepik
Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о стремительно распространяющемся вирусе JN.1, сообщает Zakon.kz.

"JN.1 – новый подвид омикрона, который стремительно распространяется. Нет, не надо пугаться, "распространяться" сегодня не значит приводить к тяжелой болезни", – написал врач в своем Telegam-канале.

"Вы все спрашиваете, чем это мы так массово болеем, с тяжелым влажным кашлем и большим количеством соплей? Вот им, родимым, и болеем. Если у вас появились симптомы ОРЗ, то, скорее всего, это именно он, даже если тесты отрицательные", – заявил доктор.

Мясников отметил, что, несмотря на большое количество госпитализаций, число смертей от различных вариаций COVID-19 стремительно падает.

"Этот вирус распространяется значительно быстрее, вытесняя другие подварианты. При этом заболеваемость растет, но число госпитализаций и смертей в тех же США падают. Что говорит о правильности постулата: коронавирус мутирует и будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести", – заключил врач.

Ранее мы много писали об омикроне.

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