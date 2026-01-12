#Казахстан в сравнении
Советы

"Можете съесть три ведра холодца": известный врач развеял миф о печени

холодец, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 17:18 Фото: pexels
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников обратился к тем, кто съел три ведра холодца, и развеял миф о печени, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 января 2026 года пишет aif.ru.

"Вы можете съесть три ведра холодца и так далее. И вы можете вызвать себе проблемы желчевыводящих путей, в основном панкреатит, гастрит. Вы не можете печень испортить", – заявил Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Кроме того, доктор отметил, что боль в животе и отрыжка после обильного застолья необязательно сигнализируют о проблемах с печенью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 17:18
Врач ответила, почему наносить парфюм на голую кожу может быть опасно

Ранее врач-сомнолог рассказал, как самостоятельно вылечить храп.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
