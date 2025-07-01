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Мир

Иностранцам начнут обрубать мобильную связь в России: как этого не допустить

три сим-карты, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 14:32 Фото: wikimedia
С 1 июля в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию, сообщает Zakon.kz.

Об этом известили в Минцифры страны.

"С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более 10 SIM-карт. По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь", – сообщили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что на сегодня более 2 млн иностранцев зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам. Для удобства процесса обеспечена возможность в ряде банков оформлять СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета), подтверждать учетную запись госуслуг и регистрировать биометрию за один визит.

Какие будут ограничения связи для нарушивших правила иностранцев:

  • Неактивные более трех месяцев номера будут отключены сразу.
  • По активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно.
"При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам", – рассказали в Минцифры.

При этом подготовиться к покупке SIM-карты можно на границе. С 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись госуслуг. Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учетную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется.

Как переоформить договор иностранцам, которые находятся в России:

  • Проверьте количество оформленных на вас абонентских номеров. Это можно сделать в разделе "SIM-карты" на госуслугах.
  • Расторгните договоры по лишним номерам.
  • Обратитесь в салон связи и подтвердите личность по биометрии из ЕБС по оставшимся номерам.

В министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года порядок покупки SIM-карт иностранцами стал более строгим. Чтобы заключить договор связи, им нужно получить СНИЛС, создать учетную запись на госуслугах, зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI телефона.

30 июня сообщалось, что на казахстанско-российской границе образовался большой затор из машин. Это связали с новыми правилами въезда в РФ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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