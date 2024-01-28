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Экоактивистки облили супом "Мону Лизу"

"Мона Лиза" Фото: скриншот видео
Две экоактивисти облили супом "Мону Лизу" в Лувре, призывая к "здоровой и экологически чистой пище", сообщает Zakon.kz.

Картина XVI века, защищенная пуленепробиваемым стеклом, не пострадала.

Посетители галереи в шоке наблюдали, как две женщины вылили желтый суп, а затем залезли под барьер перед работой и встали по бокам забрызганной картины, подняв правые руки в жесте приветствия.

"Что важнее?" Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна!" – прокричали две женщины.
активистка

Фото: скриншот видео

Одна из двух активисток сняла куртку и обнажила белую футболку с лозунгом группы экологических активистов Riposte Alimentaire (перевод "Реакция на пищу"), написанным черными буквами.

Сотрудники Лувра быстро попытались установить черные тканевые экраны вокруг картины и протестующих, но не смогли эффективно заблокировать вид на сцену.

До этого картина подверглась нападению в мае 2022 года, когда кто-то бросил в нее заварной пирог. Тогда она тоже не пострадала: самая просматриваемая картина в мире долгое время находится под защитой толстым стеклянным кожухом.

Также до этого активисты Just Stop Oil полили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

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