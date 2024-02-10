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Музыканты "Би-2" опубликовали фотографии и видео из тюрьмы в Таиланде

группа Би-2 в тюрьме Фото: Instagram/levab2
Солист группы "Би-2" Лёва, в жизни Егор Бортник, опубликовал фотографии и видео из тюрьмы в Таиланде, где музыканты провели неделю, сообщает Zakon.kz.

На кадрах никаких кроватей, духота и элементы антисанитарии.

"Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью Би-2 была и остается свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за нее – при любой погоде! До встречи на концертах!" – подписал солист группы пост в Instagram.

В тюрьме музыканты в полном составе провели неделю, их задержали 25 января после проведенных концертов. Семь музыкантов, по версии обвинения, нарушили законодательство и провели концерты без разрешения. Всех их оштрафовали, а после отправили в миграционную тюрьму, не позволив покинуть страну, как это планировали музыканты, и улететь в Израиль.

После того, как участники группы оплатили штрафы, организаторы тура признались, что совершили ошибку при оформлении виз музыкантам. Об этом команда написала в своем канале.

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