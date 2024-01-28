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Трое американских военных погибли во время нападения беспилотника в Иордании

американские военные погибли в Иордании Фото: Zakon.kz
Американский аванпост в Иордании стал целью ночного нападения беспилотника. В результате трое военных США погибли, еще более 20 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США несут потери в личном составе после обстрела.

В сообщении телеканала говорится, что атаке подверглась база, расположенная недалеко от границы с Сирией. Официальные лица заявили, что дрон был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками и, судя по всему, прибыл из Сирии.

Президент Джо Байден пообещал привлечь виновных в нападении к ответственности, отметив, что обстоятельства атаки пока устанавливаются.

"У нас нет сомнений – мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем", – заявил Байден.

До этого в центральном командовании Пентагона заявили, что несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака.

Конфликт между движением ХАМАС и Израилем продолжается с октября 2023 года, когда палестинские боевики атаковали израильские приграничные поселения. Израиль ответил массированными ударами по сектору Газа, а затем начал наземную операцию. Впоследствии стороны заключили кратковременное перемирие, после чего конфликт возобновился.

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