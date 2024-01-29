Иран объявил о непричастности к нападению на американскую базу в Иордании

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что обвинения в связях страны с боевиками, устроившими нападение на базу военных США в Иордании, безосновательны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает иранское информагентство Tasnim 29 января, глава МИД Ирана Нассер Канаани выступил с заявлением, в котором отверг причастность страны к атаке на американскую военную базу в Иордании. В МИД Ирана указали, что боевики, устроившие нападение, "не подчиняются приказам" иранских властей.

Иранская сторона заявила, что с начала боевых действий между движением ХАМАС и армией Израиля в секторе Газа предостерегала о риске разрастания конфликта. Канаани также обвинил США в систематическом нарушении национального суверенитета Ирака и Сирии, которое, с точки зрения Ирана, запустило "цикл нестабильности" в регионе. Он призвал к скорейшему прекращению огня в секторе Газа.

При этом заявление Канаани содержит формулировки, одобрительно оценивающие деятельность боевиков, которых министр назвал "повстанческими группировками".

"Исламская республика Иран не приветствует разрастание столкновений в регионе и не вмешивается в процесс принятия решений повстанческими группировками насчет того, как им поддерживать палестинский народ или противостоять актам агрессии и оккупации", – заявил глава МИД Ирана.

В результате нападения беспилотников на военную базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих и пострадали еще 34 человека. США обвиняют в атаке группировку боевиков, которых, по версии американской стороны, поддерживает Иран. Уверенность в причастности Ирана к нападению выразил, в частности, экс-президент США Дональд Трамп.