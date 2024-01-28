В воскресенье, 28 января, в Финляндии пройдут президентские выборы. Граждане изберут 13-го по счету главу государства, сообщает Zakon.kz.

Из 5,5-миллионного населения страны право голоса имеют порядка 4,5 млн человек. Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (13:00 по Астане) и будут работать до 20:00 (00:00 по Астане).

В случае победы одного из кандидатов инаугурация нового президента должна состояться 1 февраля.

Если никому из кандидатов не удастся набрать больше 50% голосов, двое претендентов с наибольшими результатами выйдут во второй тур, который запланирован на 11 февраля.

Президента в Финляндии избирают на шестилетний срок. Саули Ниинисте, действующий президент Финляндии, завершает свою работу на посту главы государства после максимально возможных двух сроков подряд.

Всего на пост президента претендуют девять кандидатов, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей.

Более подробную информацию о кандидатах собрал РБК.

Александр Стубб — 55-летний кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml). Ранее занимал пост премьер-министра (2014-2015 гг.) и главы МИД (2011-2014 гг.), в 2008 году был председателем ОБСЕ. В 2017 году Стубб ушел из политики и стал вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Taloustutkimus, 28 января Стубба могут поддержать 27%. При этом его поддержка упала по сравнению с декабрьским показателем в 31%.

— 55-летний кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml). Ранее занимал пост премьер-министра (2014-2015 гг.) и главы МИД (2011-2014 гг.), в 2008 году был председателем ОБСЕ. В 2017 году Стубб ушел из политики и стал вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Taloustutkimus, 28 января Стубба могут поддержать 27%. При этом его поддержка упала по сравнению с декабрьским показателем в 31%. Пекка Хаависто — член партии "Зеленый союз", он стабильно сохраняет второе место в предвыборной гонке с 23%. Баллотируется в качестве независимого кандидата уже в третий раз. В 2012 и 2018 годах он приходил вторым, уступая Ниинисте. 65-летний левоцентрист возглавлял МИД Финляндии с 2019 по 2023 год и вел переговоры об ускорении процесса вступления страны в НАТО.

— член партии "Зеленый союз", он стабильно сохраняет второе место в предвыборной гонке с 23%. Баллотируется в качестве независимого кандидата уже в третий раз. В 2012 и 2018 годах он приходил вторым, уступая Ниинисте. 65-летний левоцентрист возглавлял МИД Финляндии с 2019 по 2023 год и вел переговоры об ускорении процесса вступления страны в НАТО. Юсси Халла-ахо — до 2021 года лидер ультраправой партии Партии финнов (также известной как "Истинные финны"), спикер парламента. Известен резкой критикой в адрес ЕС и правительства по вопросам миграционной политики. В 2012 году был оштрафован Верховным судом за расистские высказывания. Несмотря на неоднозначную репутацию, в январе Халла-ахо сумел увеличить рейтинг с 10% до 18%.

— до 2021 года лидер ультраправой партии Партии финнов (также известной как "Истинные финны"), спикер парламента. Известен резкой критикой в адрес ЕС и правительства по вопросам миграционной политики. В 2012 году был оштрафован Верховным судом за расистские высказывания. Несмотря на неоднозначную репутацию, в январе Халла-ахо сумел увеличить рейтинг с 10% до 18%. Олли Рен — четвертый в гонке за президентскую должность. В январе он улучшил свой рейтинг на 2 процентных пункта, добравшись до отметки в 14%. 61-летний Рен принадлежит к центристской партии "Финляндский центр". Занимал должность заместителя председателя Европарламента (2014-2015 гг.) и министра экономического развития Финляндии (2015-2016 гг.). С июля 2018 года – генеральный директор Банка Финляндии.

Остальные пять кандидатов: Ли Андерссон, Ютта Урпилайнен, Мики Аалтола, Сари Эссайя, Харри Харкимо. Они заметно отстают от лидеров, их поддержка составляет от 1 до 7%.