Шведскому дипломату грозит смертная казнь в Иране за "распространение нечестия"

Власти Ирана обвинили гражданина Швеции, работающего в дипломатическом корпусе Евросоюза, в "распространении нечестия". По иранским законам это тяжкое преступление, которое карается смертью, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, шведский дипломат Йохан Флодерус предстал перед судом в Иране. Сотрудника дипкорпуса ЕС обвиняют в шпионаже на разведку Израиля и "распространении нечестия на Земле". Последнее обвинение – одно из тягчайших в иранском законодательстве.

"Йохан Флодерус обвиняется в масштабных действиях против безопасности нашей страны, длительном разведывательном сотрудничестве с сионистским режимом и распространении нечестия на Земле", – говорится в публикации агентства Mizan Online, официального издания судебной системы Ирана.

33-летний Флодерус провел в тюрьме Тегерана более 600 дней. Его задержали в апреле 2022 года в аэропорту Тегерана, куда он вернулся из личной поездки вместе с друзьями. Арест дипломата совпал по времени с судебным процессом над иранским экс-чиновником Хамидом Нури в Швеции по делу о массовых казнях (Нури в итоге приговорили к пожизненному заключению, он обжаловал приговор).

За "распространение нечестия" в иранском законодательстве предусмотрена смертная казнь. Обвинение утверждает, что Йохан Флодерус якобы собирал информацию об иранских программах обогащения урана и ядерной энергетики в интересах разведки Израиля, а также поддерживал контакты со шпионами из Евросоюза.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём призвали власти Ирана немедленно освободить Йохана Флодеруса и заявили, что нет никаких реальных причин для его уголовного преследования.

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