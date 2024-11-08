Блогерша поднялась на вершину Эвереста на восьмом месяце беременности и там же родила

На 33-й неделе беременности, то есть на 8-м месяце, спортивная блогерша Анна Смит поднялась на вершину самой высокой горы в мире. Она поделилась своей историей в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Женщина описала свой опыт в эмоциональном видео, где объяснила, почему решилась на такой рискованный шаг.

"На 33-й неделе беременности я решила подняться на вершину Эвереста, думая, что это может быть мой последний шанс. Страх и здравый смысл кричали: "Остановись!", но внутри меня горела эта мечта таким сильным пламенем – если не сейчас, то, возможно, никогда. Я знала о рисках, но чувствовала, что это мой последний шанс. Для меня это была возможность следовать своей мечте, хотя я понимала, что ставлю под угрозу как жизнь своего ребенка, так и свою собственную", – призналась она.

Достигнув вершины горы, женщина начала испытывать внезапные боли – первые схватки. Там началась срочная спасательная операция – вертолет прибыл к спортсменке и ребенку как раз вовремя.

В больнице женщине потребовалась неделя на восстановление. Альпинистка назвала сына Эрик – в честь горы, которая подарила им новую жизнь.

Многие люди раскритиковали ее поступок. Женщина остается при своем мнении, подчеркивая, что осуществила свою мечту.

Ранее сообщалось, что американец тоже покорил Эверест, при этом не выходя из дома.

