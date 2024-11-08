Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Блогерша поднялась на вершину Эвереста на восьмом месяце беременности и там же родила

Блогерша поднялась на вершину Эвереста и родила там на восьмом месяце беременности, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 04:57 Фото: Erakogu
На 33-й неделе беременности, то есть на 8-м месяце, спортивная блогерша Анна Смит поднялась на вершину самой высокой горы в мире. Она поделилась своей историей в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Женщина описала свой опыт в эмоциональном видео, где объяснила, почему решилась на такой рискованный шаг.

"На 33-й неделе беременности я решила подняться на вершину Эвереста, думая, что это может быть мой последний шанс. Страх и здравый смысл кричали: "Остановись!", но внутри меня горела эта мечта таким сильным пламенем – если не сейчас, то, возможно, никогда. Я знала о рисках, но чувствовала, что это мой последний шанс. Для меня это была возможность следовать своей мечте, хотя я понимала, что ставлю под угрозу как жизнь своего ребенка, так и свою собственную", – призналась она.

Достигнув вершины горы, женщина начала испытывать внезапные боли – первые схватки. Там началась срочная спасательная операция – вертолет прибыл к спортсменке и ребенку как раз вовремя.

В больнице женщине потребовалась неделя на восстановление. Альпинистка назвала сына Эрик – в честь горы, которая подарила им новую жизнь.

Многие люди раскритиковали ее поступок. Женщина остается при своем мнении, подчеркивая, что осуществила свою мечту.

Ранее сообщалось, что американец тоже покорил Эверест, при этом не выходя из дома.

Читайте также

Легенда английского крикета упал в воду, кишащую крокодилами
Спасла дружба: легенда английского крикета упал в воду, кишащую крокодилами и акулами
&quot;Роскосмос&quot; показал видео извержения вулкана на Камчатке
"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке
Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении
Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении
Аксинья Титова
Эверест 2024 год Альпинизм Спортсмены Рождаемость
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Какие породы кошек лучше не выпускать из дома на улицу
Какие породы кошек лучше не выпускать на улицу
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Неутешительный прогноз погоды: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: