СМИ раскрыли тайный план Евросоюза по подрыву экономики Венгрии

Financial Times и ряд других западных СМИ опубликовали материалы, в которых утверждают, что Евросоюз разработал план по саботажу экономики Венгрии в отместку за политику Виктора Орбана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в западных СМИ появились публикации о "секретном плане", разработанном властями Евросоюза для подрыва экономики Венгрии. Утверждается, что таким образом в Брюсселе собираются бороться с излишней несговорчивостью венгерского премьер-министра Виктора Орбана – в случае, если он снова не одобрит предоставление пакета помощи Украине на сумму в 50 млрд евро.

Первым о существовании тайного плана сообщило издание Financial Times. По его информации, высшие чиновники Евросоюза сыты по горло "политикой шантажа", которой придерживается Виктор Орбан, и его относительно пророссийской позицией. Стратегия, предусмотренная ЕС, якобы предполагает ослабление венгерской валюты и снижение доверия инвесторов к экономике Венгрии. Утверждается, что ее разработали после того, как Виктор Орбан в декабре заблокировал очередной пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро. 1 февраля ЕС вновь собирается обсудить предоставление этой поддержки.





"В случае, если 1 февраля не будет достигнуто согласие, главы других государств и правительств публично объявят, что в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра они не видят возможности для ЕС предоставлять средства Будапешту", – утверждает FT.

Венгерская экономика сильно зависит от других государств Евросоюза, прежде всего соседних. Основной объем экспорта Венгрии приходится на Германию, Румынию, Словакию, Австрию и Италию, в меньшей степени – на США и Великобританию.

Янош Бока, министр Венгрии по делам ЕС, заявил, что страна "не поддастся давлению", и что между предоставлением финансирования от Евросоюза и одобрением военной помощи Украине нет связи. По его словам, составленный "брюссельскими бюрократами" план подтверждает, что ЕС использует предоставление финансовой поддержки как инструмент политического вымогательства.

Однако если Виктор Орбан в очередной раз воспользуется правом вето, терпение других европейских лидеров может лопнуть. Некоторые государства ЕС уже призывают применить к Венгрии седьмую статью договора Европейского Союза, позволяющую лишить страну права голоса за систематический саботаж принятия решений. В этом случае у Венгрии на год отберут возможность голосовать.

Остальные 26 стран, кроме Венгрии, готовы предоставить Украине новый пакет поддержки.