Французские фермеры перекрыли трассу недалеко от границы с Испанией

Как пишет газета Independant, десятки фермеров организовали блокаду на одном из пунктов взимания оплаты проезда на автомагистрали A9 в нескольких километрах от границы с Испанией, это привело к многокилометровой пробке на шоссе.

Solidarity with the French (in the video) and all the other farmers across Europe who are creating blockades on the back of EU policy which is making costs unsustainable. #FarmerProtests pic.twitter.com/wYYvpAyVIP

Как уточняется, организация акции проходила тайно, поэтому перекрытие дороги стало неожиданностью.

🇫🇷 French farmers want to completely blockade Paris and keep it under siege for five days



More than 600 tractors are expected in the vicinity of the French capital today. Media reports say eight major motorways will be blocked from 14:00 local time. pic.twitter.com/9rq7gAXhZ6