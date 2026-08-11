В Колумбии объявили национальное бедствие после землетрясения

В Колумбии объявили режим национального бедствия после мощного землетрясения магнитудой 7,4, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли утром 10 августа в западной части страны и стали сильнейшими в Колумбии с начала XXI века. По последним данным, погибли не менее 111 человек, еще 87 получили травмы. Около 1,6 тыс. зданий повреждены, как минимум 61 из них полностью разрушено. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками, передает The Guardian.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что правительство задействовало все имеющиеся возможности для спасения людей и помощи пострадавшим.

"Первый приоритет – спасти людей, оказавшихся под завалами", – сказал глава государства.

По словам президента, экстренные средства и гуманитарная помощь уже направлены более чем 1,4 тыс. пострадавших семей и граждан. Людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, перевозят в Медельин. Для семей, чьи дома были повреждены, власти также планируют ввести временные субсидии на аренду жилья.

📢 COVERAGE: Earthquake Colombia 🇨🇴

📅 DATE: August 10 2026



UPDATE: Governement of Colombia



President Abelardo de la Espriella's midday update on the August 10, 2026, 7.4-magnitude earthquake centered in San José del Palmar, Chocó: 111 dead, 87 injured, 1,575 homes damaged, 61… pic.twitter.com/5llPCEAH0H — MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) August 10, 2026

А 93-летний президент Камеруна Поль Бийя не появлялся в стране и на публике уже два месяца. Долгое отсутствие президента дает повод беспокоиться о его состоянии здоровья. Лидер оппозиции Исса Тчирома Бакари заявил, что в Камеруне широко распространено мнение о том, что с президентом "не все в порядке".