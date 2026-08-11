#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
466.08
538.56
5.65
Мир

В Колумбии объявили национальное бедствие после землетрясения

Землетрясение в Колумбии, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 06:30 Фото: pixabay
В Колумбии объявили режим национального бедствия после мощного землетрясения магнитудой 7,4, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли утром 10 августа в западной части страны и стали сильнейшими в Колумбии с начала XXI века. По последним данным, погибли не менее 111 человек, еще 87 получили травмы. Около 1,6 тыс. зданий повреждены, как минимум 61 из них полностью разрушено. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками, передает The Guardian.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что правительство задействовало все имеющиеся возможности для спасения людей и помощи пострадавшим.

"Первый приоритет – спасти людей, оказавшихся под завалами", – сказал глава государства.

По словам президента, экстренные средства и гуманитарная помощь уже направлены более чем 1,4 тыс. пострадавших семей и граждан. Людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, перевозят в Медельин. Для семей, чьи дома были повреждены, власти также планируют ввести временные субсидии на аренду жилья.

А 93-летний президент Камеруна Поль Бийя не появлялся в стране и на публике уже два месяца. Долгое отсутствие президента дает повод беспокоиться о его состоянии здоровья. Лидер оппозиции Исса Тчирома Бакари заявил, что в Камеруне широко распространено мнение о том, что с президентом "не все в порядке".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Футбол Приостановка Чемпионата Колумбии
09:49, Сегодня
Чемпионат Колумбии по футболу приостановлен из-за землетрясения
здание
00:21, 10 сентября 2023
Трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения объявили в Марокко
землетрясение, Калифорния, США, цунами
12:30, 06 декабря 2024
Режим ЧП и предупреждение о цунами: последствия сильного землетрясения в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Футбольные ворота от КФФ упали на ребёнка в Астане
13:33, Сегодня
Футбольные ворота упали на ребёнка в Астане на поле от КФФ
Бейбит Жукаев
13:11, Сегодня
Бейбит Жукаев в двух сетах обыграл Амира Омарханова на "Кубке Президента РК"
Клуб из Ла Лиги может забрать Дастана Сатпаева в аренду из &quot;Челси&quot;
13:08, Сегодня
Клуб из Ла Лиги может забрать Дастана Сатпаева в аренду из "Челси"
Шавкат Рахмонов
12:50, Сегодня
Как травма Шавката Рахмонова поменяла судьбу звёзд UFC: версия скандального Дэниса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: