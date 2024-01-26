Мэр Парижа не уверена в готовности города к Олимпиаде-2024

Глава столицы Франции Анн Идальго заявила, что Париж неполностью готов принять летние Олимпийские игры 2024 года, которые стартуют уже через полгода, сообщает Zakon.kz.

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Мэр Парижа дала пессимистичный прогноз по поводу проведения самых масштабных спортивных соревнований четырехлетия в интервью телеканалу BFM.



"Есть проблемы, которые до сих пор не решены, нельзя это скрывать. Парижане ежедневно сталкиваются с проблемами с транспортом, я вам открыто об этом говорю. Но мы в этом направлении усердно трудимся, подключим дополнительные рейсы". Анн Идальго, мэр Парижа

Также глава мэрии отметила проблему огромного количества бездомных в столице Франции.





Фото: wikimedia/Jacques Paquier

Высказывания Анн Идальго не нравятся чиновникам французского правительства, которые подчеркивали, что не одобряют ее заявления. Ранее Анн Идальго пообещала искупаться в запрещенной для купания реке Сене, где должны пройти соревнования Олимпиады-2024.



ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.