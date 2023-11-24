15 тысяч солдат будут охранять Олимпийские игры в Париже

Франция задействует 15 тысяч военных в массовой операции по обеспечению безопасности перед Олимпийскими играми в Париже, сообщает Zakon.kz.

Франция примет беспрецедентные меры безопасности перед Олимпийскими играми 2024 года, сообщает ABC News 24 ноября. По словам генерала Кристофа Абада, военного губернатора Парижа, перед главным спортивным событием в мире 15 тысяч французских солдат задействуют для охраны общественного порядка.

Основную часть этих сил, около 10 тысяч военнослужащих, разместят в Париже и его окрестностях, где будут проходить основные соревнования Олимпиады. На юго-востоке Парижа для 5 тысяч военных обустроят временный лагерь. В состав 15-тысячного контингента войдут также 7 тысяч солдат, которые уже задействованы в антитеррористических патрулях на транспорте и критически важных объектах.

Кроме того, солдат и военные корабли задействуют в 15 тысячах километров от столицы Франции – на острове Таити во Французской Полинезии, где пройдут олимпийские состязания по серфингу.

Таких масштабных операций по обеспечению правопорядка с привлечением военных никогда раньше не проводили во Франции. Помимо солдат, охранять места проведения Олимпиады также будут десятки тысяч офицеров полиции и сотрудников частных охранных предприятий. С воздуха за олимпийскими объектами "присмотрят" беспилотники, военные истребители, вертолеты и другие воздушные суда.

Новый закон, принятый во Франции, также позволяет использовать для обеспечения безопасности камеры наблюдения и системы с искусственным интеллектом.

Ранее пожарные Парижа пригрозили устроить забастовку во время проведения Олимпиады-2024.