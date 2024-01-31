Кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевскую премию

Представительница республиканской партии Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, ссылаясь на его исторический договор, сообщает Zakon.kz.

По версии представительницы Палаты, экс-президент США "сыграл важную роль в заключении мирных соглашений на Ближнем Востоке", передает FoxNews.

"На протяжении десятилетий бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без разрешения израильско-палестинского конфликта. Президент Трамп доказал, что это ложь", – заявила Клаудиа Тенни в своем комментарии изданию.

Нобелевская премия мира была признана мирным соглашением между Израилем и Египтом в 1978 году, а также соглашениями в Осло в 1994 году. Но роль Дональда Трампа в заключении соглашения между станами, направленного на нормализацию дипломатических и экономических отношений, не получила признания, отметила Тенни,

На прошлой неделе суд присяжных Нью-Йорка вынес решение по делу о клевете и изнасиловании против Дональда Трампа, в которой потерпевшей выступила писательница Элизабет Джин Кэрролл. Окончательное решение присяжных заседателей привело к выплатам в 83,3 миллиона долларов.