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Кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевскую премию

Кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевкую премию Фото: Wikimedia
Представительница республиканской партии Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, ссылаясь на его исторический договор, сообщает Zakon.kz.

По версии представительницы Палаты, экс-президент США "сыграл важную роль в заключении мирных соглашений на Ближнем Востоке", передает FoxNews.

"На протяжении десятилетий бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без разрешения израильско-палестинского конфликта. Президент Трамп доказал, что это ложь", – заявила Клаудиа Тенни в своем комментарии изданию.

Нобелевская премия мира была признана мирным соглашением между Израилем и Египтом в 1978 году, а также соглашениями в Осло в 1994 году. Но роль Дональда Трампа в заключении соглашения между станами, направленного на нормализацию дипломатических и экономических отношений, не получила признания, отметила Тенни,

На прошлой неделе суд присяжных Нью-Йорка вынес решение по делу о клевете и изнасиловании против Дональда Трампа, в которой потерпевшей выступила писательница Элизабет Джин Кэрролл. Окончательное решение присяжных заседателей привело к выплатам в 83,3 миллиона долларов.

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