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В Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева

В Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева Фото: https://t.me/ru2ch
В центре Махачкалы прямо у подъезда дома в спортсмена Магомеда Мутаева восемь раз выстрелили из пистолета, сообщает Zakon.kz

Магомедрасулу Мутаеву было 20 лет. Он тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По информации SHOT полиция разыскивают 18-летнего Надырхана К. из села Коркмаскалы.

По предварительным данным, парень поджидал бойца около дома на улице Гапцахской и в 22:30 несколько раз выстрелил в него из пистолета. Предполагаемым мотивом является месть. Мутаев с друзьями якобы около месяца назад избили Надырхана и всячески издевались над ним.

Сейчас подозреваемого разыскивают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу избил пинавшего машины подростка.

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