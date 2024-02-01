В Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева
Фото: https://t.me/ru2ch
В центре Махачкалы прямо у подъезда дома в спортсмена Магомеда Мутаева восемь раз выстрелили из пистолета, сообщает Zakon.kz
Магомедрасулу Мутаеву было 20 лет. Он тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
По информации SHOT полиция разыскивают 18-летнего Надырхана К. из села Коркмаскалы.
По предварительным данным, парень поджидал бойца около дома на улице Гапцахской и в 22:30 несколько раз выстрелил в него из пистолета. Предполагаемым мотивом является месть. Мутаев с друзьями якобы около месяца назад избили Надырхана и всячески издевались над ним.
Сейчас подозреваемого разыскивают сотрудники полиции.
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