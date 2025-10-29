#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
535.83
624.94
6.69
Мир

Призыв в армию России сделали круглогодичным

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 07:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте российской Госдумы, документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

В первом чтении он был принят 24 сентября, во втором – 21 октября. Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее стало известно, что часы уроков НВП хотят увеличить в школах Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В России приняли законопроект о круглогодичном призыве в армию
05:20, 25 сентября 2025
В России приняли законопроект о круглогодичном призыве в армию
В России хотят выплачивать материнский капитал отцам с детьми от суррогатных матерей
19:30, 15 марта 2023
В России хотят выплачивать материнский капитал отцам с детьми от суррогатных матерей
Отбирать имущество у осужденных за "дискредитацию армии" начнут в России
15:33, 01 февраля 2024
Отбирать имущество у осужденных за "дискредитацию армии" начнут в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: