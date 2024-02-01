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США определились, кого накажут за атаку на военную базу в Иордании

США определились, кому будут мстить за атаку на военную базу в Иордании Фото: pixabay
Власти США официально объявили, что за атакой беспилотников на американскую военную базу в Иордании стоит группа боевиков, которую поддерживает Иран, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 1 февраля, военная разведка США официально назвала ответственных за нападение на военную базу в Иордании, в результате которого погибли трое американских военнослужащих и пострадали еще 40 человек.

Белый дом со ссылкой на данные американской разведки заявил, что за нападением на базу стояла разветвленная сеть боевиков. Это заявление позволяет военным США нанести целевые удары по тем группировкам, которые в нее входят.

"Мы уверены, что нападение в Иордании было спланировано, профинансировано и осуществлено группой, называющей себя "Исламское сопротивление в Ираке", которая включает многие другие группировки, в том числе "Катаиб Хезболла", – сказал официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

Кёрби добавил, что ответные действия США затронут многочисленные цели. Источник ABC News среди американских чиновников отметил, что под ударом могут оказаться связанные с Ираном объекты за пределами самого Ирана. Большинство целей, по которым США нанесут "удары возмездия", расположены в Сирии. Ответную операцию американские военные планируют провести в течение ближайших нескольких дней.

Вашингтон долго медлил с официальной реакцией и конкретными решениями после атаки на военную базу в Иордании. Это стало поводом для критики президентской администрации Джо Байдена со стороны республиканцев. 

По словам экспертов, цель Байдена – ограничить влияние военизированных группировок, которые действуют в Ираке, Сирии и Йемене при поддержке Ирана, но при этом не допустить неконтролируемого разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Между тем Иран уже официально отверг обвинения американской стороны в причастности к нападению.

"США следовало бы прекратить использовать язык угроз и выдвигать обвинения против других, а вместо этого сосредоточить внимание на политическом решении ситуации. Ответ Ирана на угрозы будет решительным и незамедлительным", – заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты отомстят за атаку на свою базу в Иордании и гибель американских граждан.

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