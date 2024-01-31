Байден: США отомстят за нападение боевиков на военную базу в Иордании

Президент США Джо Байден заявил, что определился с тем, как Соединенные Штаты отреагируют на атаку дронов на американскую военную базу в Иордании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Джо Байден объявил, что принял решение об ответе на совершенное боевиками нападение на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих армии США.

Байден заявил журналистам, что считает Иран ответственным за нападение боевиков на базу США. Тегеран, по мнению американского президента, снабжает оружием радикальную военизированную шиитскую группировку "Катаиб Хезболла", которая совершила атаку. В то же время Байден подчеркнул, что США не намерены отвечать на провокацию полномасштабными военными действиями.

"Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, к чему я стремлюсь". Джо Байден

Пока Вашингтон медлил с реакцией, "Катаиб Хезболла" объявила, что прекратила все действия против американских военных в регионе. Боевики объяснили это тем, что не хотят "причинять беспокойство" официальным властям.

По мнению аналитиков, маловероятно, что США решатся на какие-либо удары по территории Ирана в связи с нападением боевиков на военную базу в Иордании. В то же время не исключено, что американские военные выберут в качестве целей объекты иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за пределами Ирана.

Американские чиновники предположили, что администрация Байдена будет отвечать на эту атаку поэтапной операцией, а не "единоразовыми действиями". Такой подход подтвердил и Джон Кёрби, официальный представитель Пентагона. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся одновременно защитить своих граждан, подвергшихся атаке, и не допустить неконтролируемого разрастания военного конфликта в регионе.

В результате нападения беспилотников на военную базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих и пострадали еще 34 человека. Власти Ирана отрицают причастность к этой атаке.

