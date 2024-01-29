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Атака на базу США в Иордании: пострадавших военных стало больше

Атака на базу США в Иордании: пострадавших стало больше Фото: скриншот
В Центральном командовании США сообщили, что число пострадавших военных при атаке на базу США в Иордании выросло до 34, передает Zakon.kz.

"28 января трое американских военнослужащих были убиты и несколько военнослужащих получили ранения в результате односторонней атаки БПЛА на базу на северо-востоке Иордании, недалеко от сирийской границы. В дополнение к предыдущему объявлению число американских военнослужащих с травмами увеличилось как минимум до 34 военнослужащих, но мы ожидаем, что это число будет колебаться, поскольку военнослужащие продолжают обращаться за медпомощью. Восемь военнослужащих, получивших ранения, потребовали эвакуации из Иордании, их состояние стабильное", – говорится в сообщении Центрального командования.

Ранее мы сообщали, что американский аванпост в Иордании стал целью ночного нападения беспилотника. В результате трое военных США погибли, еще более 20 человек получили ранения. Это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США несут потери в личном составе после обстрела.

Атаке подверглась база, расположенная недалеко от границы с Сирией. Официальные лица заявили, что дрон был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками и, судя по всему, прибыл из Сирии.

Президент Джо Байден пообещал привлечь виновных в нападении к ответственности, отметив, что обстоятельства атаки пока устанавливаются.

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