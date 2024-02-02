Китаец убил своих детей от первого брака ради создания новой семьи

Мужчина и его девушка были признаны виновными в убийстве детей от первого брака, инсценировав случайное падение с жилой башни в юго-западном мегаполисе Чунцин, сообщает Zakon.kz.

Мотивировала мужчину на убийство его девушка, которая считала, что дети будут мешать созданию новой семьи, пишет CNN.

Отец, Чжан Бо, завязал роман с Е Чэнчэн и первоначально скрывал тот факт, что он женат и имеет детей. После того, как его возлюбленная узнала об этом, мужчина решил развестись с женой, дабы не расстраивать свою девушку.

В феврале 2020 года Чжан Бо и его жена Чэнь Моумо достигли соглашения о разводе, договорившись, что их дочь Чжан Моуму А (жертва, на момент смерти ей было 2 года) будет воспитываться матерью, а их сына Чжан Моумоу Б. (жертва, на момент смерти ему был 1 год) воспитывал отец до 6 лет.



Любовница, которая после развода уже претендовала на роль жены, решила, что двое детей от первого брака мужчины будут мешать созданию новой семьи. Она неоднократно убеждала Чжана убить малышей и угрожала расстаться с ним, если он этого не сделает.

Суд постановил, что в ноябре 2020 года Чжан выбросил свою двухлетнюю дочь и годовалого сына из своей квартиры на 15 этаже, когда они играли у окна спальни.

Верховный суд Китая назвал мотив их убийства "чрезвычайно презренным" и "особенно жестоким", пишет Государственное информационное агентство Синьхуа.

"Факты, изложенные в решении первой инстанции, и постановление второй инстанции были ясными, доказательства были надежными и достаточными, а приговор – соответствующим", – написал репортер издания Чжоу Вэньтао.

Чжан и Е были приговорены к смертной казни в декабре 2021 года. Казнь состоялась утром 31 января и вызвала бурное обсуждение среди китайского населения.