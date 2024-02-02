Китаец убил своих детей от первого брака ради создания новой семьи
Мотивировала мужчину на убийство его девушка, которая считала, что дети будут мешать созданию новой семьи, пишет CNN.
Отец, Чжан Бо, завязал роман с Е Чэнчэн и первоначально скрывал тот факт, что он женат и имеет детей. После того, как его возлюбленная узнала об этом, мужчина решил развестись с женой, дабы не расстраивать свою девушку.
В феврале 2020 года Чжан Бо и его жена Чэнь Моумо достигли соглашения о разводе, договорившись, что их дочь Чжан Моуму А (жертва, на момент смерти ей было 2 года) будет воспитываться матерью, а их сына Чжан Моумоу Б. (жертва, на момент смерти ему был 1 год) воспитывал отец до 6 лет.
Любовница, которая после развода уже претендовала на роль жены, решила, что двое детей от первого брака мужчины будут мешать созданию новой семьи. Она неоднократно убеждала Чжана убить малышей и угрожала расстаться с ним, если он этого не сделает.
Суд постановил, что в ноябре 2020 года Чжан выбросил свою двухлетнюю дочь и годовалого сына из своей квартиры на 15 этаже, когда они играли у окна спальни.
Верховный суд Китая назвал мотив их убийства "чрезвычайно презренным" и "особенно жестоким", пишет Государственное информационное агентство Синьхуа.
"Факты, изложенные в решении первой инстанции, и постановление второй инстанции были ясными, доказательства были надежными и достаточными, а приговор – соответствующим", – написал репортер издания Чжоу Вэньтао.
Чжан и Е были приговорены к смертной казни в декабре 2021 года. Казнь состоялась утром 31 января и вызвала бурное обсуждение среди китайского населения.