Мир

Трагедия в Техасе: пара убила девушку, чтобы скрыть правду о мужчине

Фото: freepik
Мужчина и женщина из Техаса были признаны виновными в убийстве 16-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Liveaction, весной 2022 года заместители шерифа округа Джефферсон прибыли в дом 21-летнего Коди Арнольда. В его спальне они обнаружили тело 16-летней Кейтлин Стоун. Выяснилось, что убитая девушка была беременна.

Парень заявил следователям, что он "проводил время" со Стоун и Челси Шипп, с которой у него тоже были романтические отношения. Он объяснил, что они с Шипп употребляли метамфетамин, и Шипп разозлилась, когда узнала, что Арнольд встречается с подростком, которая была беременна.

Арнольд утверждал, что покинул комнату, а потом вернулся и увидел, как Шипп взяла пистолет и выстрелила спящей девушке в голову. Арнольд затем якобы накрыл голову Стоун мусорным пакетом, чтобы не видеть ее, и не вызвал полицию. Тело обнаружили только на следующий день, когда полиция пришла в дом по другой причине.

В итоге Шипп заключила сделку со следствием и была приговорена к 40 годам тюрьмы. Позже жюри присяжных признало Арнольда виновным в убийстве Стоун. Он получил 34 года лишения свободы.

Во время процесса прокуроры утверждали, что дуэт заранее сговорился убить Стоун, чтобы Арнольда не внесли в список сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что казахстанца застрелили в центре Стамбула.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
