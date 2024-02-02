На ТЭЦ Бишкека произошла авария: во многих домах отсутствует тепло, школы переводят на дистанционку

В ночь на 2 февраля на бишкекской теплоцентрали произошла авария, сообщает Zakon.kz.

По данным Минэнерго Кыргызстана, сегодня ночью, примерно в 3:00, на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В настоящее время в некоторых жилых домах города ограничена подача горячей воды и отопления, пишет местное издание 24.kg.

Издание пишет, что многие жители города сегодня утром столкнулись с отсутствием горячей воды в своих домах, температура батарей также существенно снизилась.

О ЧП на бишкекской ТЭЦ доложили и президенту страны Садыру Жаппарову.

Он поручил в сжатые сроки устранить последствия ситуации. На месте находятся представители Кабмина и компетентных госорганов. Президент держит ситуацию под личным контролем.

Минздрав страны сообщил, что из-за аварии пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования, пять человек. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет, сообщает 24.kg.

Фото: 24.kg

По их данным, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего – средней тяжести, у четвертого состояние относительно удовлетворительное. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей.

Два человека находятся в реанимации, один – в ожоговом отделении. Еще два человека от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное, сообщили в Минздраве Кыргызстана.



Также школы и детские сады Бишкека перевели на онлайн-обучение до 5 февраля включительно. Связано ли это с аварией на ТЭЦ – неизвестно.