Аварию на ТЭЦ в Бишкеке пообещали устранить за два-три дня

Вице-министр энергетики Кыргызстана Насипбек Керимов пообещал, что аварию на теплоцентрали в Бишкеке устранят в "максимально короткие сроки". Сейчас в южной части столицы Кыргызстана практически отсутствует отопление, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kg, на пресс-конференции заместитель министра энергетики Кыргызстана Насипбек Керимов заверил, что теплоснабжение в Бишкеке восстановят после серьезной аварии на ТЭЦ в течение двух-трех дней. Сейчас отопительная система в столице Кыргызстана работает в режиме рециркуляции. Это необходимо, чтобы она не замерзла.

Проблем с электроснабжением в городе нет, подчеркнул замминистра энергетики.

По словам Шаршенбека Сарыкеева, заместителя директора "Бишкектеплосети", в столице Кыргызстана из-за взрыва на теплоцентрали остались без отопления несколько микрорайонов в южной части города.

"В 12-м, 11-м, 6-м, 7-м, 3-м, 5-м микрорайонах, части 8-го, а также в микрорайонах "Улан" и "Кок-Жар" наблюдается подача отопления с низкими параметрами, его почти нет. Мы ограничиваем подачу горячей воды полностью. Это вынужденная мера, чтобы сохранить систему теплоснабжения, она открытая", – приводит слова Шаршенбека Сарыкеева 24.kg.

По данным синоптиков, днем 2 февраля в Бишкеке ожидается снег и температура -2...-4°C. В ночь на 3 февраля в столице Кыргызстана будет -7...-9°C.

В ночь на 2 февраля в Бишкеке произошел взрыв на ТЭЦ. Пострадали пять человек, они попали в больницу с тяжелыми ожогами. Во многих жилых домах столицы Кыргызстана после аварии нет отопления. Школы и детские сады Бишкека перевели на онлайн-обучение. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в экстренном порядке прервал визит в Алматы и отправился в Бишкек, чтобы принять участие в совещании в Администрации президента.

