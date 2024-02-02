МЧС Кыргызстана: Причиной взрыва на ТЭЦ в Бишкеке могла стать диверсия

МЧС Кыргызстана рассматривает версию о том, что причиной аварии на ТЭЦ в Бишкеке, в результате которой пострадали пять человек и южная часть города осталась без отопления, могла стать диверсия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Kaktus Media, глава МЧС Кыргызстана Бообек Ажиев на пресс-конференции 2 февраля назвал несколько версий, говоря о возможных причинах серьезной аварии на ТЭЦ Бишкека.

По словам министра, председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев не исключает возможность диверсии на ТЭЦ Бишкека. Версия о техногенной причине нештатной ситуации на теплоцентрали связана с тем, что перед аварией якобы слышали "несколько хлопков".

Глава МЧС Кыргызстана отметил, что сейчас температура теплоносителя в отопительной системе Бишкека составляет 50°. Масштабы аварии уточняют.

Без отопления в Бишкеке остались около 60 тысяч квартир. В мэрии объявили, что готовы организовать пункты обогрева.

В ночь на 2 февраля в Бишкеке произошел взрыв на ТЭЦ. Пострадали пять человек, они попали в больницу с тяжелыми ожогами. Во многих жилых домах столицы Кыргызстана после аварии нет отопления. Школы и детские сады Бишкека перевели на онлайн-обучение. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в экстренном порядке прервал визит в Алматы и отправился в Бишкек, чтобы принять участие в совещании в Администрации президента. Аварию планируют устранить за два-три дня.

