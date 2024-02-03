Появились видео ударов США по военным объектам КСИР в Ираке и Сирии

Американцы атаковали 85 объектов иранской армии и связанных с ней группировок. Об этом заявили представители Центрального командования ВС США, сообщает Zakon.kz

Центральное командование также уточнило, что во время авиаударов применялось 125 высокоточных боеприпасов. По заявлению американских военных, были поражены командные пункты, разведывательные центры, склады с боеприпасами и другие объекты.

СМИ сообщают, что Президент США заявил, что эти атаки совершены по его указанию. Это ответные действия США на атаку базы в Иордании.



"Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору", - сказал Джо Байден.





В Пентагоне утверждают, что среди самолетов, задействованных в ходе атаки, были бомбардировщики дальнего действия, прибывшие с американского континента.





В свою очередь представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Яхья Абдалла заявил, что нанесённые США по Ираку удары представляют собой нарушение суверенитета страны.



Он подчеркнул, что американские удары являются угрозой, которая может обернуться для Ирака и региона непредвиденными последствиями, передаёт РИА Новости.

По его словам, атаки США подрывают усилия властей стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника в Иордании погибли трое американских военнослужащих и более 40 пострадали. Байден пообещал, что Соединенные Штаты отомстят за атаку на свою базу в Иордании и гибель американских граждан.