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Мир

США седьмую ночь подряд наносят удары по Ирану

флаг США, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 11:47 Фото: magnific (создано ИИ)
Центральное командование США заявило, что целью атак является "дальнейшее ослабление иранского военного потенциала", сообщает Zakon.kz.

По сообщениям иранских СМИ от 18 июля 2026 года, удары были нанесены по городам Сирик, Ахваз и Йезд. Также сообщается об атаках на объекты в провинции Хормозган, где были повреждены мосты, а также инфраструктура порта Чабахар и аэропорта Ираншахр. По данным Минздрава Ирана, к утру пятницы погибли не менее 38 человек, более 400 получили ранения.

Иран в свою очередь заявил об ударах по американским объектам в Бахрейне, Кувейте, а также по военной инфраструктуре США в регионе. Кувейт временно приостанавливал работу международного аэропорта из-за ракетных и беспилотных атак. Власти страны также сообщили о повреждении электростанции и опреснительной установки.

Бои продолжаются и в районе Ормузского пролива. Иран утверждает, что два нефтяных танкера подорвались на минах, однако американская сторона отвергла эту информацию. США заявили, что продолжают морскую блокаду, а также сообщили о задержании и перенаправлении нескольких коммерческих судов, пишет The Guardian.

Министерство энергетики Ирана призвало жителей экономить электроэнергию, объяснив это повреждением энергетической инфраструктуры и экстремальной жарой. Правозащитные организации предупредили, что удары по гражданским объектам, не используемым в военных целях, могут расцениваться как военное преступление.

Конфликт вокруг Ормузского пролива продолжает обостряться. Через этот маршрут до начала войны проходило около 20% мировых поставок нефти и газа. По данным аналитиков Lloyd's List Intelligence, объем судоходства через пролив уже сократился почти на четверть.

На фоне эскалации Иран пригрозил жестким ответом странам, разместившим американские военные базы, если удары по его территории продолжатся. Одновременно Тегеран предупредил о возможной блокировке поставок нефти через Красное море при участии хуситов, что может серьезно повлиять на мировой энергетический рынок. Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что США "одерживают крупные победы в Иране" и результаты этой кампании "станут видны очень скоро".

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 11:47
Трамп заявил о блокаде морского сообщения с Ираном

В ночь на 12 июля Иран нанес ракетные и беспилотные удары по ряду стран Персидского залива после масштабной операции США против объектов КСИР.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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