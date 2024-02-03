Енот обесточил часть города в Канаде
Пожарная служба Торонто сообщила, что из-за отключения электроэнергии некоторые жители оказались запертыми в лифтах, пишет The Guardian.
На ликвидацию аварии, которую устроил енот, потребовалось около трех часов.
Судьба одинокого енота, оставившего без электричества почти 7000 человек во втором городе Канады, остается неизвестной.
А кажущаяся неутомимая природа енотов, процветающих среди хаоса городской тяжелой работы, влюбила в себя половину жителей города, которые призвали сделать енота официальным талисманом Торонто. Другая половина жителей, согласно опросу, хотят их усыпить.
Несмотря на небоскребы и забитые улицы, город по-прежнему является домом для поразительно большого количества видов, большинство из которых живут безнаказанно и не обращают внимания на миллионы людей, живущих среди них.