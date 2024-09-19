Космонавты Роскосмоса собираются установить рекорд по длительности полетов

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб установят рекорд длительности одного полета по программе МКС, сообщает Zakon.kz.

Космические исследователи превысят достижение Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио, которые совершили полет длительностью 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Олег Кононенко и Николай Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24". Они должны вернуться на Землю на корабле "Союз МС-25" 23 сентября 2024 года после 374-суточного космического полета.

До этого самый продолжительный космический полет совершил россиянин Валерий Поляков с января 1994 года по март 1995 года на орбитальном комплексе "Мир" – 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.

Следом идет россиянин Сергей Авдеев – 379 суток 14 часов 51 минута 10 секунд с августа 1998 года по август 1999 года тоже на "Мире".

Ранее появилась информация, что корабль Crew Dragon c астронавтами миссии Polaris Dawn приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

