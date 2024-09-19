Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Космонавты Роскосмоса собираются установить рекорд по длительности полетов

Космонавты установят рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 02:25 Фото: ТАСС
Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб установят рекорд длительности одного полета по программе МКС, сообщает Zakon.kz.

Космические исследователи превысят достижение Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио, которые совершили полет длительностью 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Олег Кононенко и Николай Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24". Они должны вернуться на Землю на корабле "Союз МС-25" 23 сентября 2024 года после 374-суточного космического полета.

До этого самый продолжительный космический полет совершил россиянин Валерий Поляков с января 1994 года по март 1995 года на орбитальном комплексе "Мир" – 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.

Следом идет россиянин Сергей Авдеев – 379 суток 14 часов 51 минута 10 секунд с августа 1998 года по август 1999 года тоже на "Мире".

Ранее появилась информация, что корабль Crew Dragon c астронавтами миссии Polaris Dawn приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

Читайте также

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, запрещено курить
Ученые выяснили, какой тип курения сильнее всего вредит здоровью мозга
Коровы, выбросы метана в отрыжке, ученые, глина
Коров предлагают кормить глиной ради борьбы с глобальным потеплением
Ученые выяснили причину вымирания мамонтов
Ученые выяснили причину вымирания мамонтов
Аксинья Титова
Россия 2024 год Рекорды Космонавты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Всемирные игры кочевников
Россия выразила желание провести Всемирные игры кочевников
Кайрат Нуртас ради Жулдыз Абдукаримовой приехал в Атырау
Кайрат Нуртас ради Жулдыз Абдукаримовой приехал в Атырау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: