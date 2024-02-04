В США заявили о намерении нанести дополнительные удары по Ирану

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил возможность ударов внутри Ирана после того, как США совершили авиаудары в пятницу по иранским объектам в Ираке и Сирии в ответ на убийство трех американских солдат, сообщает Zakon.kz.

Об этом Джейк Салливан заявил в эфире телеканала NBC.

Во время интервью на программе Meet the Press на канале NBC ведущая Кристен Уэлкер спросила Салливана о том, исключены ли удары внутри Ирана со стороны США.

"Ну, сидя здесь сегодня на национальной новостной программе, я не буду вдаваться в то, что мы исключили или не исключили с точки зрения военных действий. Что я скажу, так это то, что президент решительно намерен реагировать с силой на атаки против наших людей", – ответил он.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника в Иордании погибли трое американских военнослужащих и более 40 пострадали. Байден пообещал, что Соединенные Штаты отомстят за атаку на свою базу в Иордании и гибель американских граждан.

Американская авиация в ночь на 3 февраля нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные войска) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.

