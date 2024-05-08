Наводнение в России: в Томской области ввели режим чрезвычайной ситуации

8 мая губернатор Томской области Владимир Мазур из-за подтопления трех поселений в регионе ввел режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. По его словам, обстановка в Чаинском районе ухудшилась, сообщает Zakon.kz.

Об этом его пресс-служба заявила в Telegram.

"Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черемушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях – Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении", – говорится в сообщении.

Мазур отметил, что местным жителям не потребовалась эвакуация в пункты временного размещения, однако, добавил он, ПВР, спецтехника, оборудование находятся в состоянии готовности в случае ухудшения ситуации.

"В остальных муниципалитетах нашей области паводковая обстановка без существенных изменений", – заключил губернатор.

Ранее в МЧС РК рассказали, что в свои дома после начала паводков вернулись 50 467 казахстанцев. 5447 человек остаются в пунктах временного размещения. Кроме того, стало известно, что уровень воды в реке Урал продолжает повышаться.