Боевики расстреляли автобус в Пакистане: погибли 9 человек

Боевики открыли огонь по автобусу на севере Пакистана, в результате чего погибли девять человек, включая двух солдат, сообщает Zakon.kz.

Стрельба произошла в субботу вечером в районе Чилас на севере региона Гилгит-Балтистан, пишет ABC News.

В результате обстрела водитель не справился с управлением автобуса и врезался в грузовик. Грузовик загорелся, в результате чего погибли водители обеих машин.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 26 человек, их доставили в местные больницы.

Министр внутренних дел Гилгит-Балтистана Шамс Лоун заявил журналистам, что инцидент был "террористическим актом", и сообщил, что среди убитых были два солдата пакистанской армии.

По его словам, ранения также получил местный исламский священнослужитель муфтий Шер Заман.

Мухаммад Хорасани, представитель пакистанских талибов, также известных как "Техрик-и-Талибан Пакистан" или ТТП, в своем заявлении опроверг какую-либо связь со стрельбой, заявив, что она не была осуществлена ​​их группой.

Три человека были убиты и девять ранены в результате взрыва в университетском спортзале во время католической мессы на юге Филиппин.

