Оппозиционному кандидату в президенты России отказали в регистрации

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказалась зарегистрировать в качестве кандидата в президенты России Бориса Надеждина, который выдвигался от партии "Гражданская инициатива", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает российское государственное информагентство ТАСС, из почти 105 тысяч подписей, которые Борис Надеждин сдал в ЦИК РФ, достоверными признали 95,5 тысячи. Этого недостаточно для официальной регистрации кандидата.

Член Центризбиркома Андрей Шутов на заседании ЦИК заявил, что в подписях за Надеждина нашли слишком много брака. По российскому законодательству "подозрительных" подписей не должно быть больше 5% от проверенного количества.





"Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 тыс. 587 подписей, что не является достаточным для регистрации", – заявил Шутов.

Борис Надеждин открыто занимал антивоенную позицию и сумел собрать нужное количество подписей среди оппозиционно настроенных россиян. В отличие от ряда других "несистемных" кандидатов, он не стал заранее признавать свое поражение и сниматься с выборов.

Ранее ЦИК РФ заявлял, что в подписях за Надеждина нашли более 15% брака, и рекомендовал не допускать его к участию в президентских выборах.