Оппозиционному кандидату в президенты России отказали в регистрации
Как сообщает российское государственное информагентство ТАСС, из почти 105 тысяч подписей, которые Борис Надеждин сдал в ЦИК РФ, достоверными признали 95,5 тысячи. Этого недостаточно для официальной регистрации кандидата.
Член Центризбиркома Андрей Шутов на заседании ЦИК заявил, что в подписях за Надеждина нашли слишком много брака. По российскому законодательству "подозрительных" подписей не должно быть больше 5% от проверенного количества.
"Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 тыс. 587 подписей, что не является достаточным для регистрации", – заявил Шутов.
Борис Надеждин открыто занимал антивоенную позицию и сумел собрать нужное количество подписей среди оппозиционно настроенных россиян. В отличие от ряда других "несистемных" кандидатов, он не стал заранее признавать свое поражение и сниматься с выборов.
Ранее ЦИК РФ заявлял, что в подписях за Надеждина нашли более 15% брака, и рекомендовал не допускать его к участию в президентских выборах.