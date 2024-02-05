Ситуация в Украине: Зеленскому показали подготовку к уничтожению дронов, Боррель планирует посетить Киев

Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский посетил центр подготовки, где тренируют мобильные огневые группы, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщает Zakon.kz.

Минобороны Молдовы обнародовало официальное опровержение фейка о якобы разрешении Молдовы на транзит истребителей F-16 для Украины, который распространили в соцсетях.

Заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак объявил, что будет ходатайствовать о минимум 8% НДС на украинское масло и об ограничении ввоза сахара в Польшу уже на этой неделе.

В январе 2024 года Украина вышла на рекордный за время широкомасштабного вторжения показатель физических объемов экспорта – отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции. Об этом сообщает Министерство экономики страны.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на главу одного из структурных подразделений Верховного суда Украины, который оправдывал действия РФ. Согласно опубликованной информации, мужчина предлагал отдать "южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области".

"Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м. Бурение запланировано с целью разведки продуктивного горизонта визейских отложений нижнего карбона и дальнейшей его эксплуатации.

Киевский городской голова Виталий Кличко высказал свое мнение в контексте обсуждения отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и предупредил, что общество не уверено в положительных последствиях смены военного руководства.

Европейская комиссия не добавит никаких новых запретов на импорт в свой следующий, 13-й пакет санкций против России.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что направляется с визитом в Киев после мероприятия в Варшаве. Его слова приводит Agence France-Presse.



Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник во властных кругах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте стагнирует из-за задержек с поставками военной техники.

В будущем территория Украины сократится до пределов Львовской области, именно на такой прогноз ориентируется европейский бизнес. Уверенность в этом высказал зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на то, что конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали является Львов, а не Киев.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко утверждает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию. По словам депутата, главкома могут отправить в отставку в ближайшие дни.

Депутат и бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков призвал отправлять своих коллег на месяц в зону боевых действий, чтобы мотивировать их голосовать по совести.

Нидерланды занимаются подготовкой еще шести истребителей F-16, чтобы поставить их Украине. Об этом сообщила в X глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

Белорусские пограничники в 2024 году продолжат наращивать инженерную инфраструктуру на границе с Украиной и совершенствовать подготовку несущего там службу личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника Гомельской пограничной группы полковник Сергей Свентецкий.

Читайте также Ситуация в Украине: Зеленский подтвердил, что рассматривает отставку Залужного ЦИК РФ нашел 15% брака в подписях за оппозиционного кандидата в президенты России Теракт в Пакистане: убиты десять полицейских

Следите за новостями zakon.kz в: