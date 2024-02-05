Ситуация в Украине: Зеленскому показали подготовку к уничтожению дронов, Боррель планирует посетить Киев
Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский посетил центр подготовки, где тренируют мобильные огневые группы, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщает Zakon.kz.
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