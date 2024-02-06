Небывалые снегопады в Японии: госпитализированы 40 человек, 10 тыс.остались без света

Власти Японии сообщили, что из-за снегопадов в 23 центральных районах Токио, а также в некоторых районах префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава объявлена тревога. Экстренно госпитализированы 40 человек, передает Zakon.kz

Большая часть травм получена вследствие падений из-за гололеда. Пострадавшие - граждане в возрасте от 4 до 92 лет.

По информации ТАСС въезды на скоростные магистрали в Токио перекрыты до устранения последствий непогоды. Поезда в японском столичном регионе не ходят на нескольких железнодорожных ветках. Полностью восстановить движение планируется в течение дня. В столичных аэропортах отменены в общей сложности более 70 рейсов.

Также сообщается, что свыше 10 тыс. домохозяйств в Токио, префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Яманаси остались без электричества.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии может выпасть до 8 см снега в ближайшие сутки. В горных районах интенсивность выпадения осадков за тот же период составит 25-40 см.

Ранее сообщалось, что в Канаде из-за снегопада ввели режим чрезвычайной ситуации.