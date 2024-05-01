Трамп пригрозил Байдену уголовными преследованиями в случае переизбрания

Трамп предупредил, что Джо Байден и его семья могут столкнуться с многочисленными уголовными преследованиями, как только он покинет свой пост, если Верховный суд США не предоставит Трампу иммунитет в его собственных юридических баталиях с системой уголовного правосудия, сообащaeт Zakon.kz.

В интервью журналу Time Трамп нарисовал поразительную картину своего второго срока: от того, как он будет использовать Министерство юстиции, до намека на то, что он может позволить штатам контролировать беременных женщин, чтобы обеспечить соблюдение законов об абортах.

Трамп высказал угрозу семье Байденов в интервью Эрику Кортеллессе из Time, в котором он поделился очертаниями того, что журнал назвал "имперским президентством, которое изменит Америку и ее роль в мире".

Дональд Трамп считает, что он выявил решающую ошибку своего первого срока: он был слишком малым, пишет издание.

Трамп установил прямую связь между своей угрозой назначить специального прокурора для расследования дела Байдена, если он выиграет переизбрание в ноябре, с делом, которое сейчас находится на рассмотрении Верховного суда о его собственном президентском иммунитете.

На вопрос, намерен ли он "преследовать" Байденов, если получит второй срок в Белом доме, Трамп ответил: "Это зависит от того, что произойдет с Верховным судом".

Если девять судей высшего суда – трое из которых были назначены Трампом – не предоставят ему иммунитет от судебного преследования, "тогда Байден, я уверен, будет привлечен к ответственности за все свои преступления, потому что он совершил много преступлений", сказал Трамп.

Бывший президент США и его сторонники-республиканцы уже давно пытаются связать Байдена с уголовными правонарушениями, связанными с бизнесом его сына Хантера Байдена.

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Сам Трамп в настоящее время находится в центре четырех активных обвинений, одно из которых сейчас рассматривается в Нью-Йорке. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в 2016 году, связанном с выплатой денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

19 апреля 2024 года мужчина поджег себя возле здания суда нижнего Манхэттена, где предстал перед судом Дональд Трамп по делу о сокрытии денег.