Трамп бросил дерзкий вызов Байдену

Экс-президент и вероятный участник предстоящих президентских выборов в США Дональд Трамп бросил открытый вызов своему главному оппоненту – действующему главе государства Джо Байдену, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News 6 февраля, Дональд Трамп обратился к Джо Байдену с предложением провести предвыборные дебаты. Об этом экс-президент США объявил в интервью радиоведущему Дэну Бонджино. По словам Трампа, он готов выйти к барьеру и провести дебаты с Байденом "незамедлительно".

"Я бы хотел провести с ним дебаты прямо сейчас, потому что нам следует это сделать. Нам следует провести дебаты ради блага страны". Дональд Трамп

Действующий президент отреагировал на заявление своего главного оппонента без энтузиазма.

"Незамедлительно? Ну, будь я на его месте, я бы тоже хотел провести дебаты. Ему же больше нечем заняться", – сказал Джо Байден на встрече с избирателями в штате Невада.

Дональд Трамп до этого отказался участвовать в предвыборных дебатах с другими представителями Республиканской партии, поскольку счел их бессмысленными. Но ранее он уже намекал, что не против публичного спора с действующим президентом Байденом.

В 2020 году Трамп и Байден уже участвовали в предвыборных дебатах. Они провели только две встречи из трех запланированных, потому что в разгар дебатов у Дональда Трампа диагностировали коронавирус.

Ранее Трамп обвинил Байдена в угрозе Третьей мировой войны.