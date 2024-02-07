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Стая гиен напала на университет в Кении

Стая гиен напала на университет в Кении Фото: pixabay
Один человек погиб и как минимум двое получили ранения в результате нападения стаи бродячих гиен на университет в Кении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 7 февраля, стая гиен напала на людей на территории Мультимедийного университета Кении в городе Найроби. Одного человека хищники загрызли насмерть и частично съели, не менее двух ранены.

По имеющейся информации, погибшим оказался мужчина, который собирал хворост в близлежащем лесу. Он забежал на территорию вуза, спасаясь от гиен. Один из пострадавших, 21-летний студент, потерял большой палец руки.

Одну из гиен застрелили. Сейчас ветеринары выясняют, не было ли у животного бешенства или других опасных болезней.

Мультимедийный университет Кении расположен на окраине Найроби, рядом с западной границей одноименного национального парка. Вероятно, стая хищников пробралась в город из заповедника. В последнее время нападения гиен в Найроби стали настолько частыми, что Служба охраны дикой природы Кении опубликовала специальные правила поведения при столкновении с этими животными. Кенийцам рекомендуют при встрече с гиенами "вести себя громко, выглядеть агрессивно и устрашающе". Студентов Мультимедийного университета такие указания не успокоили: учащиеся требуют, чтобы руководство вуза тщательнее обеспечивало их безопасность.

С начала года это уже второй случай гибели человека в результате нападения гиен в окрестностях Найроби. В январе хищники загрызли 10-летнего мальчика в сельской местности к северу от кенийской столицы.

Ранее сообщалось, что при страшном пожаре в Найроби пострадали более 220 человек.

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