Япония начала выпуск второй партии очищенной воды Фукусимы

Токийская электроэнергетическая компания (Tepco) начала процесс сброса 5 октября около 10:20 по местному времени (07:20 по Астане), сообщает Zakon.kz.

По данным компании, в ходе первого этапа в общей сложности 7788 тонн очищенной воды, хранившейся в 10 резервуарах на территории завода, были безопасно разбавлены и без каких-либо проблем слиты.

Во втором раунде примерно такой же объем воды будет спущен в течение 17 дней.

Компания заявила, что очищенная вода, которая хранится в более чем 1000 резервуарах, подверглась фильтрации для удаления всех радиоактивных элементов, за исключением трития, уровень которого находится на безопасном уровне — утверждение, поддержанное Агентством по атомной энергии ООН.

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Ожидается, что сброс воды в Тихий океан займет три десятилетия. Сброс знаменует собой важный шаг в процессе вывода из эксплуатации электростанции, которая пострадала от тройной аварии после цунами в марте 2011 года.

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Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже c 24 августа после нескольких месяцев повышенного общественного беспокойства и противодействия со стороны многих соседних стран.

