Япония начала выпуск второй партии очищенной воды Фукусимы
По данным компании, в ходе первого этапа в общей сложности 7788 тонн очищенной воды, хранившейся в 10 резервуарах на территории завода, были безопасно разбавлены и без каких-либо проблем слиты.
Во втором раунде примерно такой же объем воды будет спущен в течение 17 дней.
Компания заявила, что очищенная вода, которая хранится в более чем 1000 резервуарах, подверглась фильтрации для удаления всех радиоактивных элементов, за исключением трития, уровень которого находится на безопасном уровне — утверждение, поддержанное Агентством по атомной энергии ООН.
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