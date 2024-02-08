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Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС к Карлсону после интервью с Путиным

миллиардер Фото: flickr
Американский миллиардер Илон Маск выразил свое возмущение тем, что Евросоюз может ввести санкции против журналиста из США Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

"Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", – заявил Маск.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента написал о том, что Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Бывший премьер-министр Бельгии член Европарламента Ги Верхофстадт назвал Карлсона "рупором" Путина и экс-президента США Дональда Трампа и призвал Евросоюз ввести запрет на поездки журналиста в ЕС.

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