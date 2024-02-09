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Евросоюз может запретить соцсеть Илона Маска из-за интервью Путина Карлсону

Соцсеть Илона Маска могут запретить в ЕС из-за интервью Путина Карлсону Фото: скриншот видео
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может стать первым громким поводом для применения жестких норм по регулированию соцсетей в Евросоюзе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, публикация интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным в соцсети X может привести к первому громкому случаю применения новых законов о регулировании соцсетей в Евросоюзе.

Главный представитель Еврокомиссии по международным делам Петер Стано на пресс-конференции раскритиковал публикацию интервью в соцсетях, отметив, что Такер Карлсон дал Путину платформу для выражения "извращенного желания восстановить Российскую империю".

"Мы все можем представить, что может сказать Путин. Я имею в виду, что он хронический лжец", – сказал Петер Стано.

Публикация интервью, которое посмотрели более 50 млн человек за пять часов, вызвала большое беспокойство в Евросоюзе. Власти ЕС считают беседу Путина с Карлсоном частью более широкой информационной войны и ожидают, что фрагменты интервью широко разойдутся по принадлежащей Илону Маску соцсети X. По мнению европейских чиновников, соцсеть таким образом предоставляет Путину трибуну для пропаганды.

На пресс-конференции представители Еврокомиссии дали понять, что X и другие соцсети будут обязаны удалять противоречащий законодательству ЕС контент в соответствии с "Законом ЕС о цифровых услугах". Закон вступил в силу в 2023 году и направлен на борьбу с "нелегальными и вредоносными" публикациями, в том числе с разжиганием ненависти в соцсетях. Все крупнейшие соцсети подписали "кодекс поведения", который регулирует их внутренние процедуры в соответствии с новыми нормами Евросоюза.

В отношении X сейчас уже ведут расследование на предмет нарушения "Закона ЕС о цифровых услугах". Не исключено, что претензии к соцсети возникнут и в связи с интервью Путина, в котором российский президент сделал ряд неоднозначных заявлений (например, о том, что украинцы якобы до сих пор ощущают себя русскими). Если власти ЕС признают, что соцсеть нарушила закон, ей могут выписать крупный штраф или даже запретить ее деятельность на территории Евросоюза.

На пресс-конференции журналисты задали вопрос, не было ли интервью Такера Карлсона с Путиным "правомерной возможностью" уравновесить одностороннее освещение российско-украинского военного конфликта в западных СМИ. Представитель Еврокомиссии в ответ заявил, что Владимир Путин "убивает людей, бомбит инфраструктуру и ведет кампанию по дезинформацию, направленную против Европейского Союза". По его словам, это прямая угроза обществу всех европейских стран.


"Мы не способны и не намерены терпеть такое в Европе или во всем мире в XXI веке", – заключил представитель Еврокомиссии по международным делам.

Обладающий противоречивой репутацией американский журналист Такер Карлсон опубликовал свое интервью с Владимиром Путиным в ночь на 9 февраля. Видео уже набрало множество просмотров. С основными тезисами из нашумевшего интервью можно ознакомиться здесь.

Никита Дробны
Евросоюз Европейский Союз Маск Илон Путин Владимир
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