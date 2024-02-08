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ВС США нанесли авиаудар по территории Ирака, убит командир "Катаиб Хезболла"

ВС США нанесли очередной удар по территории Ирака Фото: pixabay
В Центральном командовании ВС США сообщили, что они нанесли по территории Ирака удар, жертвой которого стал командир шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", передает Zakon.kz

"7 февраля силы Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) нанесли удар в Ираке в ответ на нападения на американских военнослужащих, в результате чего был убит командир "Катаиб Хезболла", непосредственно ответственный за планирование и участие в нападениях на американские войска в Ираке. На данный момент нет никаких признаков сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения. Соединенные Штаты будут продолжать принимать необходимые меры для защиты наших людей. Мы без колебаний привлечем к ответственности всех, кто угрожает безопасности наших сил", - говорится в сообщении Центрального командования.

По информации ТАСС официальный представитель Объединенного оперативного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджидары заявил, что удары по восточным районам Багдада нарушают все существующие договоренности между сторонами, ответственность за это полностью лежит на международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что  ВС США нанесли новый удар по территории Йемена. Бомбили надводные дроны хуситов из движения "Ансар Аллах".

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