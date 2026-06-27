#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

США нанесли удары по Ирану: видео

США нанесли удар по Ирану в ответ на нападение на торговое судно, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 05:35 Фото: Facebook/CENTCOM
26 июня силы Центрального командования ВС США нанесли удары по Ирану в качестве мощного ответа на атаку коммерческого судна, следовавшего транзитом через Ормузский пролив, сообщает Zakon.kz.

Американская авиация поразила иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. Информацию об этом опубликовала пресс-служба командования на своей странице в Х.

В сообщении говорится, что атака с американской стороны последовала после того, как часами ранее Иран атаковал сухогруз M/V Ever Lovely с помощью дрона-камикадзе. На момент иранской атаки грузовое судно под флагом Сингапура выходило из Ормузского пролива вдоль побережья Омана.

"Эта неоправданная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства прямо нарушила режим прекращения огня. Кроме того, опасные действия Ирана подорвали свободу судоходства в условиях, когда торговые потоки через этот жизненно важный международный торговый коридор продолжают расти", – говорится в сообщении командования.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. С его слов, Иран запустил как минимум четыре дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив.

"Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Оно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Три других беспилотника были сбиты, – добавил лидер США в своей персональной соцсети.
США и Иран, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 05:35

Фото: truthsocial

Вскоре пресс-служба Центрального командования ВС США опубликовала видео с атаки по территории Ирана.

26 июня стоимость марки Brent упала до 72,89 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с начала конфликта между Ираном и США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
ВВС Израиля нанесли удар по Ирану
06:15, 13 июня 2025
Израильские ВВС нанесли удар по Ирану
ВС США нанесли очередной удар по территории Ирака
05:21, 08 февраля 2024
ВС США нанесли авиаудар по территории Ирака, убит командир "Катаиб Хезболла"
США нанесли новые удары по Йемену
01:48, 17 апреля 2025
США нанесли новые удары по Йемену
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ерсултан Дюсейхан
08:20, Сегодня
Казахстанец Дюсейхан проиграл в первой же схватке на Grand Prix в Циндао
Илия Топурия
07:46, Сегодня
Илию Топурию назвали достойным включения в Зал славы UFC
Михаил Шайдоров
07:10, Сегодня
Михаил Шайдоров: Без удачи в спорте никуда
Гэвин Маккенна
06:41, Сегодня
Представлен топ-10 игроков первого раунда драфта НХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: