Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Центральное командование ВС США объявило о новой атаке в Йемене

Центральное командование ВС США объявило о новой атаки в Йемене Фото: pixabay
Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена. Бомбили надводные дроны хуситов из движения "Ансар Аллах", сообщает Zakon.kz.

По данным Центрального командования, американские войска нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была подготовлена к запуску по кораблям в Красном море.

"Войска США обнаружили ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе. Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в США заявили о намерении нанести дополнительные удары по Ирану.

Читайте также

zakon.kz
Центральное командование ВС США объявило о новой атаки в Йемене
Елена Вебер
Йемен США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: