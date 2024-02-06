Центральное командование ВС США объявило о новой атаке в Йемене

Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена. Бомбили надводные дроны хуситов из движения "Ансар Аллах", сообщает Zakon.kz.

По данным Центрального командования, американские войска нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была подготовлена к запуску по кораблям в Красном море.

"Войска США обнаружили ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе. Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в США заявили о намерении нанести дополнительные удары по Ирану.

4 февраля. Обзор дополнительных ударов ЦЕНТКОМ в целях самообороны в Йемене.

4 февраля примерно в 5:30 утра (время Саны) силы Центрального командования США нанесли удар в целях самообороны по крылатой ракете хуситов наземного нападения.

Начиная с 10:30 утра, американские войска… pic.twitter.com/os2FODsrL2 — USCENTCOM / Центральное Командование (ЦЕНТКОМ) США (@CENTCOMRussian) February 5, 2024