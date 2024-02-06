Центральное командование ВС США объявило о новой атаке в Йемене
По данным Центрального командования, американские войска нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была подготовлена к запуску по кораблям в Красном море.
"Войска США обнаружили ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе. Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в США заявили о намерении нанести дополнительные удары по Ирану.
4 февраля. Обзор дополнительных ударов ЦЕНТКОМ в целях самообороны в Йемене.— USCENTCOM / Центральное Командование (ЦЕНТКОМ) США (@CENTCOMRussian) February 5, 2024
4 февраля примерно в 5:30 утра (время Саны) силы Центрального командования США нанесли удар в целях самообороны по крылатой ракете хуситов наземного нападения.
Начиная с 10:30 утра, американские войска… pic.twitter.com/os2FODsrL2